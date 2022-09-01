Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Kröten und Diademe / Zwei Jungs und ein Baby

NickelodeonFolge vom 01.09.2022
Kröten und Diademe / Zwei Jungs und ein Baby

Kröten und Diademe / Zwei Jungs und ein BabyJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 01.09.2022: Kröten und Diademe / Zwei Jungs und ein Baby

22 Min.Folge vom 01.09.2022Ab 6

Lincoln will Lana anstelle von Lola zur Schönheitskönigin bei einer Misswahl machen. Doch das geht voll nach hinten los. // Um dem Besuch bei Tante Ruth zu entgehen, bietet Lincoln sich als Babysitter für Lily an. Clyde hilft ihm dabei.

Alle verfügbaren Folgen