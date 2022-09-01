Kröten und Diademe / Zwei Jungs und ein BabyJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 01.09.2022: Kröten und Diademe / Zwei Jungs und ein Baby
Folge vom 01.09.2022
Lincoln will Lana anstelle von Lola zur Schönheitskönigin bei einer Misswahl machen. Doch das geht voll nach hinten los. // Um dem Besuch bei Tante Ruth zu entgehen, bietet Lincoln sich als Babysitter für Lily an. Clyde hilft ihm dabei.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon