Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Aufmerksamkeitsdefizit / Die Limousinen-Fahrt

NickelodeonFolge vom 02.08.2022
Aufmerksamkeitsdefizit / Die Limousinen-Fahrt

Aufmerksamkeitsdefizit / Die Limousinen-FahrtJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 02.08.2022: Aufmerksamkeitsdefizit / Die Limousinen-Fahrt

22 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 6

Lincoln freut sich, als er von Clydes Eltern endlich die Aufmerksamtkeit bekommt, die er sich zu Hause wünscht. Doch die Freude währt nur kurz. // Lincoln gewinnt für einen Tag eine Luxuslimousine. Doch dabei vergisst er seine Schwestern.

Alle verfügbaren Folgen