Aufmerksamkeitsdefizit / Die Limousinen-FahrtJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 02.08.2022: Aufmerksamkeitsdefizit / Die Limousinen-Fahrt
22 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 6
Lincoln freut sich, als er von Clydes Eltern endlich die Aufmerksamtkeit bekommt, die er sich zu Hause wünscht. Doch die Freude währt nur kurz. // Lincoln gewinnt für einen Tag eine Luxuslimousine. Doch dabei vergisst er seine Schwestern.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon