Willkommen bei den Louds

Hausmusik / Eine Idee wie aus dem Buch

NickelodeonFolge vom 02.08.2022
22 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 6

Lincoln und seine Schwestern gründen eine Band. Doch leider hält Luna den Rest der Familie für musikalisch unbegabt. // Lincolns darf seine Mutter einen Tag lang zur Arbeit begleiten. Dort kommt er aus Langeweile auf eine verwegene Idee.

