Willkommen bei den Louds
Folge vom 02.08.2022: Hausmusik / Eine Idee wie aus dem Buch
22 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 6
Lincoln und seine Schwestern gründen eine Band. Doch leider hält Luna den Rest der Familie für musikalisch unbegabt. // Lincolns darf seine Mutter einen Tag lang zur Arbeit begleiten. Dort kommt er aus Langeweile auf eine verwegene Idee.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
6
Copyrights:© Nickelodeon