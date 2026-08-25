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Willkommen bei den Louds

Harte Jungs / Das Geduldsspiel

NickelodeonFolge vom 25.08.2026
Harte Jungs / Das Geduldsspiel

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Folge vom 25.08.2026: Harte Jungs / Das Geduldsspiel

22 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6

Lincoln und Clyde übernachten in der Wildnis, um zu beweisen, dass sie "echte Kerle" sind. Dort warten jedoch einige Gefahren. Lincoln möchte unbedingt auf die Geburtstagsparty eines Mitschülers gehen. Um da hinzukommen, ist ihm jedes Mittel recht.

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