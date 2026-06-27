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Willkommen bei den Louds

Die Karten lügen nicht

NickelodeonFolge vom 27.06.2026
Die Karten lügen nicht

Die Karten lügen nichtJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 27.06.2026: Die Karten lügen nicht

12 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6

Der Schulball steht vor der Tür und Lincolns Schwestern hatten wohl den Eindruck, dass er Hilfe braucht. Denn jetzt hat er auf einmal vier Dates für diesen Ball. Er ist sich unsicher, wie er das hinbekommen soll. Da sind seine Schwestern keine Hilfe.

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