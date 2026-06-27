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Folge vom 27.06.2026: Die Karten lügen nicht
12 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6
Der Schulball steht vor der Tür und Lincolns Schwestern hatten wohl den Eindruck, dass er Hilfe braucht. Denn jetzt hat er auf einmal vier Dates für diesen Ball. Er ist sich unsicher, wie er das hinbekommen soll. Da sind seine Schwestern keine Hilfe.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
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