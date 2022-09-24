Der turbulente Tanzball / Jahrmarkt der EifersuchtJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 24.09.2022: Der turbulente Tanzball / Jahrmarkt der Eifersucht
22 Min.Folge vom 24.09.2022Ab 6
Wegen seiner Schwestern hat Lincoln auf dem Schulballgleich vier Dates auf einmal - wenn das mal gut geht. // Lincoln freundet sich mit Loris Freund Bobby an. Doch Lori schmeckt es nicht, dass die beiden so viel Zeit miteinander verbringen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
6
Copyrights:© Nickelodeon