Willkommen bei den Louds

NickelodeonFolge vom 24.09.2022
22 Min.Folge vom 24.09.2022Ab 6

Wegen seiner Schwestern hat Lincoln auf dem Schulballgleich vier Dates auf einmal - wenn das mal gut geht. // Lincoln freundet sich mit Loris Freund Bobby an. Doch Lori schmeckt es nicht, dass die beiden so viel Zeit miteinander verbringen.

