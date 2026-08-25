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Willkommen bei den Louds

Einer von den Jungs

NickelodeonFolge vom 25.08.2026
Einer von den Jungs

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Folge vom 25.08.2026: Einer von den Jungs

12 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6

Lincoln wünscht sich, er hätte zehn Brüder statt zehn Schwestern, und Lisa gibt ihm einen Einblick in diese Realität. Lola will ein Teil des Geheimklubs der Geschwister sein, aber sie werden sie nicht reinlassen, weil sie eine Tratschtante ist.

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