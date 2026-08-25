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Folge vom 25.08.2026: Einer von den Jungs
12 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6
Lincoln wünscht sich, er hätte zehn Brüder statt zehn Schwestern, und Lisa gibt ihm einen Einblick in diese Realität. Lola will ein Teil des Geheimklubs der Geschwister sein, aber sie werden sie nicht reinlassen, weil sie eine Tratschtante ist.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-5, Season 5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon