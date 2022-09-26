Einer von den Jungs / Die Tratsch-TanteJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 26.09.2022: Einer von den Jungs / Die Tratsch-Tante
22 Min.Folge vom 26.09.2022Ab 6
Lincoln hätte lieber zehn Brüder als zehn Schwestern. Als Lisa ihm seinen Traum erfüllt, erlebt er einige Überraschungen. // Weil Lola nicht in den Geheimnis-Club ihrer Geschwister aufgenommen wird, rächt sie sich auf typische Lola-Weise.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon