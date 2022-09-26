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Willkommen bei den Louds

Einer von den Jungs / Die Tratsch-Tante

NickelodeonFolge vom 26.09.2022
Einer von den Jungs / Die Tratsch-Tante

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Folge vom 26.09.2022: Einer von den Jungs / Die Tratsch-Tante

22 Min.Folge vom 26.09.2022Ab 6

Lincoln hätte lieber zehn Brüder als zehn Schwestern. Als Lisa ihm seinen Traum erfüllt, erlebt er einige Überraschungen. // Weil Lola nicht in den Geheimnis-Club ihrer Geschwister aufgenommen wird, rächt sie sich auf typische Lola-Weise.

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