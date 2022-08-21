Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Der Nachhilfe-Lehrer / Vom Winde verweht

NickelodeonFolge vom 21.08.2022
Der Nachhilfe-Lehrer / Vom Winde verweht

Der Nachhilfe-Lehrer / Vom Winde verwehtJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 21.08.2022: Der Nachhilfe-Lehrer / Vom Winde verweht

22 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 6

Lincolns schulische Leistungen lassen zu wünschen übrig, weshalb er einen Nachhilfelehrer bekommt. Den finden seine Schwestern besonders gut. Royal Woods wird von einem Sturm heimgesucht, was dem baufälligen Haus der Louds nicht guttut.

Alle verfügbaren Folgen