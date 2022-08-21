Der Nachhilfe-Lehrer / Vom Winde verwehtJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 21.08.2022: Der Nachhilfe-Lehrer / Vom Winde verweht
22 Min.Folge vom 21.08.2022Ab 6
Lincolns schulische Leistungen lassen zu wünschen übrig, weshalb er einen Nachhilfelehrer bekommt. Den finden seine Schwestern besonders gut. Royal Woods wird von einem Sturm heimgesucht, was dem baufälligen Haus der Louds nicht guttut.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon