Willkommen bei den Louds
Folge vom 31.08.2022: Der Übernachtungs-Besuch / Familienbande
22 Min.Folge vom 31.08.2022Ab 6
Lincoln darf endlich mal einen Freund zum Übernachten mitbringen. Doch der gemeinsame Abend verläuft anders, als es sich Lincoln vorgestellt hat. Lincoln belauscht ein Gespräch seiner Eltern. Er glaubt zu hören, dass sie die Kinder loswerden wollen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
