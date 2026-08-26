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Willkommen bei den Louds

Chaos am Valentinstag / Der falsche Freund

NickelodeonFolge vom 26.08.2026
Chaos am Valentinstag / Der falsche Freund

Chaos am Valentinstag / Der falsche FreundJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 26.08.2026: Chaos am Valentinstag / Der falsche Freund

22 Min.Folge vom 26.08.2026

Rusty und seine Freundin Amber müssen ihre Liebe am Valentinstag geheim halten, da ihre Eltern Geschäftsrivalen sind. Lori sieht online ein Bild von Bobby mit einem anderen Mädchen und erkennt, dass es an der Zeit ist, wieder zu daten.

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