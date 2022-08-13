Die Comic-Helden / Das Haustier-KomplottJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 13.08.2022: Die Comic-Helden / Das Haustier-Komplott
22 Min.Folge vom 13.08.2022Ab 6
Lincoln und Clyde malen einen Comic für einen Wettbewerb an der Schule. Doch der Direktor konfisziert ihre Arbeit. Lana bringt ein Haustier mit, das den anderen Tieren die Show stiehlt. Die lassen das jedoch nicht auf sich sitzen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon