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Willkommen bei den Louds

Bitte lächeln / Der Zimmertausch

NickelodeonFolge vom 10.07.2026
Bitte lächeln / Der Zimmertausch

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Folge vom 10.07.2026: Bitte lächeln / Der Zimmertausch

22 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 6

Lincoln und Clyde versuchen alles, um auf einem der Fotos für das Jahrbuch aufzutauchen. Lincoln schlägt seinen Schwestern vor, die Zimmer zu tauschen, weil die beiden sich die ganze Zeit streiten. Sein Plan geht jedoch nach hinten los.

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