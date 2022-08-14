Das Streiche-Paradies / Dads neuer JobJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 14.08.2022: Das Streiche-Paradies / Dads neuer Job
22 Min.Folge vom 14.08.2022Ab 6
Die Familie heckt einen Plan zum 1. April aus, um Luan davon abzuhalten, alle mit Streichen in den Wahnsinn zu treiben. Die Kinder wollen einen neuen Job für ihren Vater finden, als sie von seinem Beruf als Tellerwäscher erfahren.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon