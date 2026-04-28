Der Praktikanten-Schreck / Alter Knochen, junger HundJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 28.04.2026: Der Praktikanten-Schreck / Alter Knochen, junger Hund
22 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6
Lincoln und Clyde werden während ihres Praktikums ausgenutzt, weil beide nach einer Beförderung streben. Lincoln besucht seinen Opa im Heim. Dort wird schnell klar, dass sein Großvater noch fit ist und Lincoln nimmt ihn mit auf einen Ausflug.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4-6, Season 6-10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon