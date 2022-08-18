Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonFolge vom 18.08.2022
22 Min.Folge vom 18.08.2022Ab 6

Lincoln will unbedingt auf ein Rock-Konzert. Doch seine Überzeugungskünste scheinen bei seinen Eltern diesmal nicht zu wirken. // Lisa will sich ihre schlechte Note in der Sozialkompetenz ausbessern - doch das fällt ihr schwerer als gedacht.

