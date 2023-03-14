Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Louds

Die Spaß-Krise / Die Überraschungs-Verräterin

NickelodeonFolge vom 14.03.2023
Die Spaß-Krise / Die Überraschungs-Verräterin

Die Spaß-Krise / Die Überraschungs-VerräterinJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 14.03.2023: Die Spaß-Krise / Die Überraschungs-Verräterin

22 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 6

Als Luan hört, wie ihre Geschwister die Komödie kritisieren, an der sie arbeitet, beschließt sie, diese aufzugeben. Die Kinder wissen, dass Leni Überraschungen oft kaputt macht. Sie halten also die bevorstehende Party vor ihr geheim.

