Willkommen bei den Louds
Folge vom 14.03.2023: Die Spaß-Krise / Die Überraschungs-Verräterin
22 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 6
Als Luan hört, wie ihre Geschwister die Komödie kritisieren, an der sie arbeitet, beschließt sie, diese aufzugeben. Die Kinder wissen, dass Leni Überraschungen oft kaputt macht. Sie halten also die bevorstehende Party vor ihr geheim.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon