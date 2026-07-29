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Folge vom 29.07.2026: Süßes oder Saures
22 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6
Lincoln und Clyde gehen an Halloween in einer besonders schicken Nachbarschaft umher, um Süßigkeiten abzustauben. Lucy baut in der Zwischenzeit ein Grusellabyrinth. Auch die jüngeren Schwestern überlegen sich, wie sie Beute machen können.
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Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon