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Willkommen bei den Louds

Eingeschneit / Die Schanze des Schicksals

NickelodeonFolge vom 28.05.2026
Eingeschneit / Die Schanze des Schicksals

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Folge vom 28.05.2026: Eingeschneit / Die Schanze des Schicksals

22 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 6

Lana will mit ihren Geschwistern in ein Burger-Restaurant gehen, um dort ihre Rennfahr-Heldin zu treffen. Die verschneiten Straßen halten sie davon ab. Lincoln fährt mit Clyde in den Urlaub und wird mit dessen überfürsorglichen Vätern konfrontiert.

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