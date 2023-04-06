Das Baby-Training / Familien-ZwistJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 06.04.2023: Das Baby-Training / Familien-Zwist
42 Min.Folge vom 06.04.2023Ab 6
Clyde glaubt, dass seine Väter ein Baby bekommen. Um sich auf die Rolle als großer Bruder vorzubereiten, geht er bei Lincoln in die Lehre. // Lincoln will seinen Schwestern bei ihren Streitigkeiten helfen, doch das geht voll nach hinten los.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon