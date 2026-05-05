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Willkommen bei den Louds

Familien-Zwist

NickelodeonFolge vom 05.05.2026
Familien-Zwist

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Folge vom 05.05.2026: Familien-Zwist

12 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6

Lincolns Schwestern sind sich ständig am Streiten. Also beschließt er, ihnen bei ihren Streitigkeiten zu helfen. Doch das war nicht der beste Plan, den er je geschmiedet hat. Seine Bemühungen gehen leider voll nach hinten los.

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