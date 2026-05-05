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Folge vom 05.05.2026: Familien-Zwist
12 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6
Lincolns Schwestern sind sich ständig am Streiten. Also beschließt er, ihnen bei ihren Streitigkeiten zu helfen. Doch das war nicht der beste Plan, den er je geschmiedet hat. Seine Bemühungen gehen leider voll nach hinten los.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4-6, Season 6-8: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon