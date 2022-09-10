Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonFolge vom 10.09.2022
22 Min.Folge vom 10.09.2022Ab 6

Lisa ist neu in Lincolns Klasse. Sie verwandelt sich von einer Intelligenzbestie in eine Dummbratze, um nicht anzuecken. Dad schafft sich endlich einen neuen Van an. Die Kinder sind hocherfreut. Doch die Freude währt nicht lange.

