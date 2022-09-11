Die Bluebell-Schwestern / Bobby geht fremdJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 11.09.2022: Die Bluebell-Schwestern / Bobby geht fremd
22 Min.Folge vom 11.09.2022Ab 6
Um gemeinsam bei den Bluebells aufgenommen zu werden, müssen Lola und Lana einige harte Prüfungen bestehen. // Als Loris Freund Bobby sich mit anderen Mädchen trifft, heften Lincoln und Clyde sich sofort an seine Fersen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon