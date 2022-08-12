Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Louds

NickelodeonFolge vom 12.08.2022
22 Min.Folge vom 12.08.2022Ab 6

Lincoln und Clyde schmieden große Pläne für ihre Frühlingsferien, doch es kommt alles anders als gedacht. Lori plant eine Geburtstagsfeier mit Niveau. Das ist in ihrem Haus aber ziemlich schwierig, wie sich bald herausstellt.

