Willkommen bei den Louds
Folge vom 12.08.2022: Die Ferien-Liste / Die Party-Crasher
22 Min.Folge vom 12.08.2022Ab 6
Lincoln und Clyde schmieden große Pläne für ihre Frühlingsferien, doch es kommt alles anders als gedacht. Lori plant eine Geburtstagsfeier mit Niveau. Das ist in ihrem Haus aber ziemlich schwierig, wie sich bald herausstellt.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon