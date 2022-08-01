Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Louds

NickelodeonFolge vom 01.08.2022
22 Min.Folge vom 01.08.2022Ab 6

Die Jungs wissen nicht, ob sie zu Liams Pyjama-Party in der Scheune oder zu Jordans toller Pool-Party gehen sollen. // Weil die Geschwister befürchten, Leni könnte zu weichlich sein, bringen sie ihr bei, angriffslustiger zu sein.

