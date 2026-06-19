Katz-astrophe / Der geheime PreisJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 19.06.2026: Katz-astrophe / Der geheime Preis
22 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6
Familie McBride hat Nana Gayles Geburtstag vergessen und muss in letzter Minute eine Geburtstagsparty für sie aus dem Boden stampfen. // Lola befürchtet, ein Preis für ihr Lebenswerk könne das Ende ihrer Karriere als Schönheitskönigin bedeuten.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3, Season 3-6, Season 8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon