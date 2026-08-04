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Willkommen bei den Louds

Dads Desaster

NickelodeonFolge vom 04.08.2026
Dads Desaster

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Willkommen bei den Louds

Folge vom 04.08.2026: Dads Desaster

12 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6

Dad möchte gerne zu einem Konzert gehen. Doch in der Zeit muss jemand auf die kleine Lily aufpassen. Er bittet Mr. Grouse einzuspringen. Das war allerdings nicht seine beste Idee. Denn kaum ist er weg, läuft zu Hause alles schief.

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