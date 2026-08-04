Willkommen bei den Louds
Folge vom 04.08.2026: Dads Desaster
12 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 6
Dad möchte gerne zu einem Konzert gehen. Doch in der Zeit muss jemand auf die kleine Lily aufpassen. Er bittet Mr. Grouse einzuspringen. Das war allerdings nicht seine beste Idee. Denn kaum ist er weg, läuft zu Hause alles schief.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon