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Willkommen bei den Louds

Die Zeitreise

NickelodeonFolge vom 05.05.2026
Die Zeitreise

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Folge vom 05.05.2026: Die Zeitreise

22 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6

Als die Kinder die wertvolle Vase ihrer Eltern zerbrechen, sehen sie nur einen Ausweg: Eine Zeitreise zurück zum Hochzeitstag der Eltern zu machen und zu verhindern, dass sie die Vase überhaupt erst bekommen.

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