Die Schuppentier-Retterin / Das Mode-Verbrechen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 26.08.2022: Die Schuppentier-Retterin / Das Mode-Verbrechen
22 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 6
Lana kümmert sich, als sie erfährt, dass ihre Lieblingsfische ihr Zuhause durch den Bau verlieren könnten. Sie will das verhindern. Als Leni von ihrem Job gefeuert wird, weil Schals fehlen, übernehmen Lincoln und Clyde den Fall.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon