Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Die Schuppentier-Retterin / Das Mode-Verbrechen

NickelodeonFolge vom 26.08.2022
Die Schuppentier-Retterin / Das Mode-Verbrechen

Die Schuppentier-Retterin / Das Mode-VerbrechenJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 26.08.2022: Die Schuppentier-Retterin / Das Mode-Verbrechen

22 Min.Folge vom 26.08.2022Ab 6

Lana kümmert sich, als sie erfährt, dass ihre Lieblingsfische ihr Zuhause durch den Bau verlieren könnten. Sie will das verhindern. Als Leni von ihrem Job gefeuert wird, weil Schals fehlen, übernehmen Lincoln und Clyde den Fall.

Alle verfügbaren Folgen