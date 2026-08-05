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Willkommen bei den Louds

Der Herr der Fehlstunden

NickelodeonFolge vom 05.08.2026
Der Herr der Fehlstunden

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Willkommen bei den Louds

Folge vom 05.08.2026: Der Herr der Fehlstunden

11 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Clyde stellt fest, dass er seinen Junior-Schulaufsichts-Posten überhaupt nicht verdient hat. Doch er bringt es einfach nicht fertig, die Vorteile des Jobs aufzugeben. Der 11-jährige Lincoln Loud lebt zusammen mit seinen zehn Schwestern.

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