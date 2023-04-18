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Willkommen bei den Louds

Antiquitätenfieber

NickelodeonFolge vom 18.04.2023
Antiquitätenfieber

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Folge vom 18.04.2023: Antiquitätenfieber

12 Min.Folge vom 18.04.2023Ab 6

Clyde und sein Schulfreund Zach haben ein großes Interesse an Antiquitäten. Da kann Lincoln allerdings nicht mitreden. Es dauert nicht lange und er fühlt sich ausgeschlossen. Clyde und Zach müssen versuchen, ihren Freund wieder mehr zu integrieren.

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