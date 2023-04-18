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Folge vom 18.04.2023: Antiquitätenfieber
12 Min.Folge vom 18.04.2023Ab 6
Clyde und sein Schulfreund Zach haben ein großes Interesse an Antiquitäten. Da kann Lincoln allerdings nicht mitreden. Es dauert nicht lange und er fühlt sich ausgeschlossen. Clyde und Zach müssen versuchen, ihren Freund wieder mehr zu integrieren.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon