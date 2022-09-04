Die verrückte Wissenschaftlerin / Die BeziehungskriseJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 04.09.2022: Die verrückte Wissenschaftlerin / Die Beziehungskrise
22 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6
Lisa erhält die Möglichkeit, an einem Institut zu arbeiten und sich von ihrer verrückten Familie zu distanzieren. Lori und Bobby sind besorgt, dass durch die Fernbeziehung, die sie führen, ihre Verbindung zueinander leidet.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon