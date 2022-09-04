Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Die verrückte Wissenschaftlerin / Die Beziehungskrise

NickelodeonFolge vom 04.09.2022
Die verrückte Wissenschaftlerin / Die Beziehungskrise

Die verrückte Wissenschaftlerin / Die BeziehungskriseJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 04.09.2022: Die verrückte Wissenschaftlerin / Die Beziehungskrise

22 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6

Lisa erhält die Möglichkeit, an einem Institut zu arbeiten und sich von ihrer verrückten Familie zu distanzieren. Lori und Bobby sind besorgt, dass durch die Fernbeziehung, die sie führen, ihre Verbindung zueinander leidet.

Alle verfügbaren Folgen