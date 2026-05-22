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Willkommen bei den Louds

Die Energiesparer / Der geheime Raum

NickelodeonFolge vom 22.05.2026
Die Energiesparer / Der geheime Raum

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Folge vom 22.05.2026: Die Energiesparer / Der geheime Raum

22 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6

Die Stromrechnung fällt viel zu hoch aus, sodass Hektor und Rosa ihre Reise streichen. Ronnie Anne denkt darüber nach, wie sie den Stromverbrauch senken kann. Ronnie Anne entdeckt ein verborgenes Zimmer, das sie für sich behalten möchte.

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