Die Energiesparer / Der geheime RaumJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 22.05.2026: Die Energiesparer / Der geheime Raum
22 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6
Die Stromrechnung fällt viel zu hoch aus, sodass Hektor und Rosa ihre Reise streichen. Ronnie Anne denkt darüber nach, wie sie den Stromverbrauch senken kann. Ronnie Anne entdeckt ein verborgenes Zimmer, das sie für sich behalten möchte.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 2-3, Season 3-6, Season 6, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon