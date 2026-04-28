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Willkommen bei den Louds

Die Golf-Universität/ Eine clevere Geschäftsidee

NickelodeonFolge vom 28.04.2026
Die Golf-Universität/ Eine clevere Geschäftsidee

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Folge vom 28.04.2026: Die Golf-Universität/ Eine clevere Geschäftsidee

22 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6

1. Geschichte: Leni wird plötzlich schmerzlich bewusst, dass ihre große Schwester bald ausziehen wird, um ans College zu gehen. Deshalb versucht sie mit allen Mitteln ihre Pläne zu durchkreuzen. 2. Geschichte: Clyde und Lincoln eröffnen ihr eigenes Keks-Backgewerbe. So ein eigenes Geschäft hält jedoch mehr Arbeit bereit als sie erwartet haben.

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