Die Golf-Universität/ Eine clevere GeschäftsideeJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 28.04.2026: Die Golf-Universität/ Eine clevere Geschäftsidee
22 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6
1. Geschichte: Leni wird plötzlich schmerzlich bewusst, dass ihre große Schwester bald ausziehen wird, um ans College zu gehen. Deshalb versucht sie mit allen Mitteln ihre Pläne zu durchkreuzen. 2. Geschichte: Clyde und Lincoln eröffnen ihr eigenes Keks-Backgewerbe. So ein eigenes Geschäft hält jedoch mehr Arbeit bereit als sie erwartet haben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 4-6, Season 6: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10: Nickelodeon