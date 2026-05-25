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Willkommen bei den Louds

Gestrandet / Der Rezepte-Dieb

NickelodeonFolge vom 25.05.2026
Gestrandet / Der Rezepte-Dieb

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Willkommen bei den Louds

Folge vom 25.05.2026: Gestrandet / Der Rezepte-Dieb

22 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 6

1. Geschichte: Der entspannte Bootsausflug der Familie auf einem See endet auf einer einsamen Wüsteninsel. Können sich die Louds von der Insel retten? 2. Geschichte: Lincoln und Clyde sind davon überzeugt, dass eine Tiefkühlkostfirma die Rezepte von Lincolns Vater stiehlt. Klar, dass die beiden als Ace und Jack ermitteln müssen!

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