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Willkommen bei den Louds

Die Turteltäubchen / Die Weltraumkadetten

NickelodeonFolge vom 09.07.2026
Die Turteltäubchen / Die Weltraumkadetten

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Folge vom 09.07.2026: Die Turteltäubchen / Die Weltraumkadetten

22 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 6

Charles, Cliff und George wollen für ihren Kumpel Walt die große Liebe finden. // Lincoln und Clyde gehen zu einem Camp für Weltraumkadetten, aber es macht weniger Spaß, als sie gehofft hatten.

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