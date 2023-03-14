Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Louds

Viel Lärm ums Essen / Ein rasend schlechter Reporter

NickelodeonFolge vom 14.03.2023
Viel Lärm ums Essen / Ein rasend schlechter Reporter

Viel Lärm ums Essen / Ein rasend schlechter ReporterJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 14.03.2023: Viel Lärm ums Essen / Ein rasend schlechter Reporter

22 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 6

Als die Kinder erfahren, dass jemand Lyns Tisch negativ bewertet hat. Darauhfin helfen sie ihrem Vater herauszufinden, wer die mysteriöse Person hinter der Bewertung ist. Das Team der Action News muss Chandlers Wünschen nachgeben.

