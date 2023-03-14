Viel Lärm ums Essen / Ein rasend schlechter ReporterJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Viel Lärm ums Essen / Ein rasend schlechter Reporter
22 Min. Ab 6
Als die Kinder erfahren, dass jemand Lyns Tisch negativ bewertet hat. Darauhfin helfen sie ihrem Vater herauszufinden, wer die mysteriöse Person hinter der Bewertung ist. Das Team der Action News muss Chandlers Wünschen nachgeben.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
6
Copyrights:© Nickelodeon