Willkommen bei den Louds
Folge vom 05.11.2022: Die falsche Familie / Trick mit Folgen
22 Min.Folge vom 05.11.2022Ab 6
Weil ihr ihre Familie peinlich ist, gibt sich Lola als eine McBride aus, um ihre neue, elegante Bekanntschaft zu beeindrucken. // Als sie merken, dass die Farmarbeit mit Liam schwerer ist als gedacht, suchen Lincoln und die Gang nach anderen Wegen.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
6
Copyrights:© Nickelodeon