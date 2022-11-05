Zum Inhalt springenBarrierefrei
Willkommen bei den Louds

Nickelodeon
Folge vom 05.11.2022: Die falsche Familie / Trick mit Folgen

22 Min. Ab 6

Weil ihr ihre Familie peinlich ist, gibt sich Lola als eine McBride aus, um ihre neue, elegante Bekanntschaft zu beeindrucken. // Als sie merken, dass die Farmarbeit mit Liam schwerer ist als gedacht, suchen Lincoln und die Gang nach anderen Wegen.

