Willkommen bei den Louds

NickelodeonFolge vom 05.11.2022
22 Min.Folge vom 05.11.2022Ab 6

Lincoln ist sich sicher, dass die Köchin seiner Schule auf ihn und seine älteren Schwestern sauer ist. // Mr. Grouse versucht, ein wenig Ruhe und Frieden zu finden, nachdem er von den Louds wegzieht.

