Lily macht Ärger / Falscher VerdachtJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 23.05.2023: Lily macht Ärger / Falscher Verdacht
22 Min.Folge vom 23.05.2023Ab 6
Lily beginnt, sich zu Hause schlecht zu benehmen und ihre Eltern schieben es auf ihre Freunde aus der Vorschule. Rusty wird unfairerweise suspendiert. Das Action News Team ist allerdings zur Stelle, um seinen Ruf wiederherzustellen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon