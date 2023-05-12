Katz-astrophe / Der geheime PreisJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 12.05.2023: Katz-astrophe / Der geheime Preis
22 Min.Folge vom 12.05.2023Ab 6
Familie McBride hat Nana Gayles Geburtstag vergessen und muss in letzter Minute eine Geburtstagsparty für sie aus dem Boden stampfen. // Lola befürchtet, ein Preis für ihr Lebenswerk könne das Ende ihrer Karriere als Schönheitskönigin bedeuten.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon