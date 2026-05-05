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Folge vom 05.05.2026: Die Zeitreise
22 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6
Als die Kinder die wertvolle Vase ihrer Eltern zerbrechen, sehen sie nur einen Ausweg: Eine Zeitreise zurück zum Hochzeitstag der Eltern zu machen und zu verhindern, dass sie die Vase überhaupt erst bekommen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4-6, Season 6-8: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon