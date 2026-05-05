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Willkommen bei den Louds

Zehn kleine Helferlein / Luans neuer Job

NickelodeonFolge vom 05.05.2026
Zehn kleine Helferlein / Luans neuer Job

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Folge vom 05.05.2026: Zehn kleine Helferlein / Luans neuer Job

22 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6

Als die Geschwister glauben, dass Lori von der Fairway Universität fliegt, schreiten sie ein. Luan wird die neue Kollegin von Benny bei Burpin' Burger. Dort hat Benny alle Hände voll, als er versucht Luan und ihre Streiche im Zaum zu halten.

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