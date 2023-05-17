Eine Hose für Mick Swagger / LampenfieberJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 17.05.2023: Eine Hose für Mick Swagger / Lampenfieber
22 Min.Folge vom 17.05.2023Ab 6
Während Rusty für den Laden verantwortlich ist, versucht er den gleichen Spaß zu Duds For Dudes zu bringen, wie er in bei Gus hatte. Stella ist aufgeregt, als sie bei einem Schulwettbewerb gewinnt, aber sie muss eine öffentliche Präsentation halten.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon