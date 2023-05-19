Der Glücksball / Lynn, die CheerleaderinJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 19.05.2023: Der Glücksball / Lynn, die Cheerleaderin
22 Min.Folge vom 19.05.2023Ab 6
Als Lynn die Cheerleader nicht als Athleten ansieht und abtut, werden Lynn und ihre Teamkollegen zu einem Jubel herausgefordert. Nachdem Lori einen Hole-in-One auf einem notorisch schwierigen Platz schlägt, wird sie in der Schule berühmt.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
6
