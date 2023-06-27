Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Willkommen bei den Louds

Der Meisterkoch / Der Doppel-Moppel-Eisbecher

NickelodeonFolge vom 27.06.2023
Der Meisterkoch / Der Doppel-Moppel-Eisbecher

Der Meisterkoch / Der Doppel-Moppel-EisbecherJetzt kostenlos streamen

Willkommen bei den Louds

Folge vom 27.06.2023: Der Meisterkoch / Der Doppel-Moppel-Eisbecher

22 Min.Folge vom 27.06.2023Ab 6

Clyde beschließt, dass er eine Kochschule in Frankreich besuchen will, jedoch wollen seine Freunde ihn nicht dorthin gehen lassen. Lola und Lena wollen das neue Zwillingswerbepaar von Tante Pam auswählen und suchen dafür Cheryl und Meryl aus.

Alle verfügbaren Folgen