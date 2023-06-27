Der Meisterkoch / Der Doppel-Moppel-EisbecherJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 27.06.2023: Der Meisterkoch / Der Doppel-Moppel-Eisbecher
22 Min.Folge vom 27.06.2023Ab 6
Clyde beschließt, dass er eine Kochschule in Frankreich besuchen will, jedoch wollen seine Freunde ihn nicht dorthin gehen lassen. Lola und Lena wollen das neue Zwillingswerbepaar von Tante Pam auswählen und suchen dafür Cheryl und Meryl aus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon