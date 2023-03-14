Gentleman Flip / Die GeisterjägerJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 14.03.2023: Gentleman Flip / Die Geisterjäger
22 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 6
Die Herrie-Kinder helfen Flip, seine Verabredung mit Kami zu einem Erfolg zu machen. Außerdem helfen Lucy und ihre Freunde dem Nachbarn Grauw, einen Geist zu verjagen. Als Belohnung für ihre tatkräftige Unterstützung erhalten sie Geld.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon