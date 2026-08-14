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Willkommen bei den Louds

Das neue Comedy-Duo / Die Fahrprüfung

NickelodeonFolge vom 14.08.2026
Das neue Comedy-Duo / Die Fahrprüfung

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Folge vom 14.08.2026: Das neue Comedy-Duo / Die Fahrprüfung

22 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6

Luan denkt, Mr. Coconuts übt Rache, weil sie ihn in ihrer Aufführung durch Lola ersetzt. // Um ins Outlet-Center fahren und dort Lori treffen zu können, sucht Leni nach alternativen Möglichkeiten, an ihren Führerschein zu kommen.

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