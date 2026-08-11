Lebwohl, Tanya! / Dantes GeheimnisJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 11.08.2026: Lebwohl, Tanya! / Dantes Geheimnis
22 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 6
Leni muss ihre Mannequin-Freundin Tanja vor Ms. Carmichael beschützen, die das "Reininger" aktualisiert. Dante vergräbt ein Geheimnis auf dem Royal Woods Friedhof. Doch dann muss er verhindern, dass der Bestatterclub herausfindet, worum es geht.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10: Nickelodeon Germany & © Season 1-4, Season 4-5, Season 5-8, Season 8-10: Nickelodeon