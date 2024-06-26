Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Fall für Luan / Der einmillionste Kunde

NickelodeonFolge vom 26.06.2024
22 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 6

Während Luan die Hauptrolle in ihrem Schultheaterstück bekommt, muss sie einen echten Fall auflösen. Doch sie wird mit etwas Mysteriösem konfrontiert. Lincoln und Clyde wollen unbedingt die Belohnung für den einmillionsten Kunden von Flip gewinnen.

