Ein Fall für Luan / Der einmillionste KundeJetzt kostenlos streamen
Willkommen bei den Louds
Folge vom 26.06.2024: Ein Fall für Luan / Der einmillionste Kunde
22 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 6
Während Luan die Hauptrolle in ihrem Schultheaterstück bekommt, muss sie einen echten Fall auflösen. Doch sie wird mit etwas Mysteriösem konfrontiert. Lincoln und Clyde wollen unbedingt die Belohnung für den einmillionsten Kunden von Flip gewinnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon